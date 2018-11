De Lee Towers en genant moment: Arjen Lubach te gast bij Seth Meyers

Lubach vertelde nog dat hij een jaar na de video gebeld werd met de vraag of twee Rotterdamse woontorens naar 'Lee Towers' genoemd mochten worden. De zanger wordt in Lubachs video opgevoerd als een van de redenen waarom Nederland de tweede plaats moet krijgen. "Ze vroegen: 'Ben je het ermee eens dat we ze naar Lee Towers noemen?'. Ik zei: 'Ik heb geen rechten op die naam, doe het vooral'. Dus door ons filmpje staan er nu twee grote gebouwen in Rotterdam die de Lee Towers heten."

Het lijkt erop dat Lubach wat overdreef. De projectontwikkelaar had het idee voor de 'Lee Towers' al veel langer en heeft de zanger zelf gevraagd of de twee woontorens aan het Rotterdamse Marconiplein naar hem vernoemd mochten worden. De torens van het voormalige Europoint werden in maart omgedoopt. Lee Towers was er zelf bij.

'Ik keek altijd naar klok'

Meyers, die sinds hij eind jaren 90 een paar jaar in Amsterdam werkte regelmatig in ons land is, merkte op dat veel pogingen om een komische latenightshow op de Nederlandse tv te brengen door de jaren heen zijn gestrand. "Jou is het wel gelukt. Waarom werkt het met jouw show wel?"

"Ik heb gewerkt bij zo'n beetje al die shows die sneuvelden", antwoordde Lubach. "En we hebben misschien de juiste snaar geraakt. We zijn ook een wekelijks programma. Dat helpt, want in Nederland hebben we niet die continue nieuwsstroom zoals hier. Je kunt hier iedere zender 's nachts aanzetten en er zijn altijd drie mensen met volle make-up over het nieuws aan het praten. In Nederland is er rond die tijd een klok te zien. Echt waar." Meyers wist dat nog. "Het was een geweldige show. Ik keek altijd naar klok."

Lubach sloot af in zijn eigen taal met een opsomming van een paar theaters waar hij binnenkort met een programma te zien is. Meyers bedankte hem en deed dat ook in het Nederlands. "Heel goed!"