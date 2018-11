Auto rijdt in op mensen bij basisschool China: vijf doden en 18 gewonden

In de stad Huludao in het noordoosten van China zijn vijf mensen om het leven gekomen toen een auto op een groep mensen inreed bij een basisschool, melden Chinese staatsmedia. Nog eens achttien mensen, onder wie enkele kinderen, zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde aan het begin van de middag. Staatsomroep CCTV zegt dat de bestuurder van de wagen is gearresteerd. Of er opzet in het spel is, is niet duidelijk.

Persbureau AP schrijft dat in China de afgelopen tijd meerdere aanslagen zijn gepleegd waarbij opzettelijk met een auto op een groep mensen werd ingereden. Zo reed in september een man in een suv in op een menigte op een plein in de stad Hengjan in Centraal-China.