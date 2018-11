Vernieuwd Anne Frank Huis gaat open, 'Achterhuis zelf onveranderd'

Na twee jaar werkzaamheden opent vandaag het vernieuwde Anne Frank Huis in Amsterdam. "De in- en uitgang zijn omgedraaid", zegt zakelijk directeur Garance Reus. "Je komt niet meer via de Prinsengracht binnen, maar via de Westermarkt."

Koning Willem-Alexander opent het museum vanmorgen samen met leden van het jongerenteam van de Anne Frank Stichting. Dat zijn jongeren tussen de 16 en 20 jaar die zich een jaar lang inzetten tegen vooroordelen en discriminatie.

De nieuwe ontvangsthal is de meest in het oog springende verandering. Maar voor de 1,2 miljoen mensen die jaarlijks het museum bezoeken, is er een waarschijnlijk nog belangrijkere aanpassing.

"Voortaan moet iedereen van tevoren online een kaartje kopen met een tijdslot. Je hoeft niet meer in de rij te staan", zegt Reus. 80 procent van de kaartjes komt twee maanden van tevoren vrij. 20 procent is een dag van tevoren beschikbaar.