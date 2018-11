Maatschappelijk thema hot in reclame, 'mensen willen weten waar merk voor staat'

Steeds meer reclames

Of zo'n reclame goed of slecht ontvangen wordt, hangt van verschillende factoren af. PLUS kwam dus zo'n drie maanden geleden met de reclame met het Syrische jongetje Ismail. In de reclame zie je hoe het jongetje langzaam maar zeker zijn plek verovert in de klas en goede vrienden wordt met een klasgenoot. Ook het uitwisselen en accepteren van verschillende culturen staat in de reclame centraal. Aan de reacties op YouTube is wel te zien dat de reclame niet door iedereen goed ontvangen wordt.

Zo luidt één reactie: "De weg met ons Nederland reclame van PLUS." Een andere gebruiker zegt: "Hier ga ik dus niet meer mijn boodschappen halen." Maar positieve reacties zijn er ook: "Ik vind de reclame geweldig, leuk met die plak ham.... samen leven is niet moeilijk." En: "Ik vond het een prachtige reclame. Er is al genoeg haat op de wereld. Lief dat jullie laten zien dat liefde nog fijner is."

Op YouTube kreeg de PLUS-reclame meer dislikes (520) dan likes (432). Een reclame van de NS, waarin twee vrouwen met elkaar flirten in de trein, kreeg veel minder negatieve reacties (27 dislikes en 576 likes).