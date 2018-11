'Politie moet meer digitaal onderzoek doen in misbruikzaken'

De politie moet vaker digitaal onderzoek doen bij een verdenking van kindermisbruik, vindt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Uit een vandaag gepubliceerd rapport blijkt dat een derde van de zedenzaken met een minderjarig slachtoffer wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het gaat om bijna 500 zaken per jaar.

"De politie doet veel digitaal onderzoek in online zaken, zoals kinderporno, maar bij fysiek seksueel misbruik is dat nog niet standaard", zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar.

Volgens hem zou dat wel moeten, om meer kans te maken op het vinden van bewijs. "Het is in dit soort zaken vaak het ene verhaal tegen het andere. Je hebt dan meer nodig dan een verklaring van het slachtoffer of een getuige. Daarom zou de politie nog meer naar aanknopingspunten moeten zoeken op smartphones, computers en op internet."

De politie erkent de kritiek van de Nationaal Rapporteur en zegt dat zedenafdelingen steeds meer digitaal rechercheurs krijgen. "We hebben al grote stappen gezet, maar willen in de toekomst nog meer digitaal opsporen", zegt Walter van Kleef die bij de politie verantwoordelijk is voor zedenzaken.

Zorgelijk

Het aantal meldingen over seksueel misbruik van kinderen nam de laatste jaren toe, blijkt uit het onderzoek. In 2013 waren er 2900 meldingen, in 2017 waren het er 3400. Ongeveer de helft daarvan leidt tot een aangifte.

Op het gebied van kinderporno explodeert het aantal tips. De Nationaal Rapporteur spreekt van een verzesvoudiging in een paar jaar tijd.

Toch neemt het aantal zedenzaken dat voor de rechter wordt gebracht juist af. In 2013 stelde het Openbaar Ministerie nog 2000 keer vervolging in, in 2017 was dat aantal gezakt tot 1400. "Dat vind ik zorgelijk", zegt rapporteur Bolhaar.

Moeilijke onderzoeken

Volgens de politie komt de daling door steeds ingewikkeldere kinderporno-onderzoeken. "Wij willen vooral de kinderen opsporen die slachtoffer zijn", zegt Van Kleef. "Dat zijn lastige onderzoeken waar we veel tijd in stoppen, maar die vinden we belangrijker dan de relatief makkelijke onderzoeken naar downloaders van kinderporno."

De politie benadrukt ook dat opsporing het kindermisbruik maar ten dele oplost en dat meer geïnvesteerd moet worden in preventie. Verder kijkt de overheid met internetbedrijven hoe materiaal van seksueel misbruik van internet geweerd kan worden.