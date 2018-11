Musical van makers van South Park komt naar Nederland

Al jaren trekt de hitmusical The Book of Mormon volle zalen in New York en Londen, en vanaf volgend jaar is de productie voor het eerst in Nederland te zien. Koninklijk Theater Carré haalt de Engelstalige musical naar Amsterdam.

The Book of Mormon is gemaakt door Trey Parker en Matt Stone, de bedenkers van de cultserie South Park. Het verhaal gaat over twee missionarissen die naar een dorpje in Uganda worden gestuurd. Daar moeten de naïeve jongens het geloof van de mormoonse kerk verspreiden. Maar de lokale bevolking houdt zich bezig met heel andere zaken: honger, aids en onderdrukking door lokale krijgsheren.

Langgekoesterde wens

Met een opbrengst van ruim een half miljard dollar, is het een van de succesvolste musicals aller tijden. In 2011, het jaar van de wereldpremière, won The Book of Mormon negen Tony Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. Een jaar later kwam er een Grammy Award bij voor het beste musicalalbum.

Het bestuur van Carré laat weten dat met de komst van de musical een langgekoesterde wens in vervulling gaat.