Stemmen worden geteld in 37 gemeenten

De stembureaus in 37 gemeenten zijn om 21.00 uur gesloten. Mensen konden daar hun stem uitbrengen voor gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. Bijna 725.000 mensen waren kiesgerechtigd. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.

De grootste gemeente is Groningen, dat samengaat met Haren en Ten Boer, met ongeveer 190.000 kiesgerechtigden. Er zijn 45 zetels te verdelen. 44,1 procent van de kiesgerechtigden ging naar de stembus. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kwam 54,5 procent opdagen. De uitslagenavond in Groningen is te volgen via een liveblog van RTV Noord.

In Friesland fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland tot de gemeente Noardeast-Fryslân, samen goed voor 45.000 inwoners. Omrop Fryslân zendt de uitslagenavond live uit.

In het Rijnmondgebied ontstaan drie gemeenten: Hoeksche Waard, Molenlanden en Vijfheerenlanden. De uitslagen zijn te volgen via een liveblog van RTV Rijnmond.

Boycot om koppelteken

De Gelderse gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen fuseren tot de gemeente West Betuwe, dat straks zo'n 50.000 inwoners telt. Omroep Gelderland houdt een liveblog bij.

Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale gaf op Twitter aan zijn stem niet uit brengen voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe, omdat de naam volgens hem verkeerd gespeld is. Hij zegt dat West Betuwe met een koppelteken geschreven hoort te worden.