Syriërs keren terug naar Oost-Ghouta: 'Ik wil naar huis'

Mensen die nu terugkeren, zijn aanhangers van Bashar al-Assad, of doen net alsof. In ieder geval prijzen zij hun president voor de camera. Tot tevredenheid van de door de overheid verstrekte begeleider. Ook al is de grootste schade in hun wijk aangericht door het Syrische leger en Russische bombardementen.

Zoals Mahmoud Shahada Ali. Hij woont samen met zijn vrouw en kinderen in een huis dat provisorisch is opgeknapt. Een hele muur was weggeslagen, maar die staat weer. Verder zitten er nog overal gaten in en is het dak deels ingestort. "Dit huis is geen veilige plek. Kijk naar de muren en het plafond. Ze durven er zelfs niets aan te repareren, bang dat het zal instorten."