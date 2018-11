In december vredesbesprekingen in Zweden over Jemen

Volgende maand zijn er vredesbesprekingen in Zweden over Jemen. Daar woedt al meer dan drie jaar een burgeroorlog. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis heeft gezegd dat "begin december" zowel een delegatie van de Houthi-rebellen als van de regering zijn opwachting zal maken in Zweden.

De besprekingen zullen onder leiding van de Verenigde Naties plaatsvinden. Waar in Zweden de gesprekken worden gehouden is nog onduidelijk en ook een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Drone-aanvallen

De aankondiging over vredesbesprekingen komt nadat de door Iran gesteunde rebellen hadden aangekondigd dat ze zouden ophouden met hun robot- en drone-aanvallen op Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en hun bondgenoten in Jemen, zijnde de officiële regering.

De regering zei daarop dat men erover dacht om deel te nemen aan vredesbesprekingen, te houden in Zweden.

Hodeida

De strijd in Jemen woedt onder meer in de havenstad Hodeida, waar de regeringstroepen, die met name worden gesteund door Saudi-Arabië, de Houthi's proberen te verdrijven. Volgens de Amerikaanse minister Mattis is het daar nu al drie dagen rustig.

Vanochtend maakte Save the Children bekend dat er sinds het uitbreken van de oorlog 85.000 kleine kinderen onder de vijf jaar zijn gestorven van de honger.