Opnieuw NS Publieksprijs voor Hendrik Groen

Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Aangezien de auteur van het boek buiten de publiciteit wil blijven, nam acteur Kees Hulst de prijs in ontvangst in het tv-programma De Wereld Draait Door. Hij speelt de hoofdrol in de dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint. In 2016 kreeg hij de prijs al met Pogingen iets van het leven te maken, dat eveneens gaat over de bejaarde Hendrik Groen en zijn belevenissen in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. Zolang er leven is kreeg 42,2 procent van de in totaal 97.365 stemmen.

Bekijk hier de bekendmaking van de winnaar in De Wereld Draait Door: