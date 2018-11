Personeel MC IJsselmeerziekenhuizen tegen plannen voor basisziekenhuis

Hoe zien de plannen eruit?

Bruins schrijft in zijn Kamerbrief van dinsdag dat de huidige plannen voorzien in een doorstart van het ziekenhuis in Lelystad met alle poliklinische zorg die ook nu wordt gegeven. Dan gaat het bijvoorbeeld om cardiologie, neurologie en geriatrie en om diagnostiek zoals bloedonderzoek en scans. Verder kunnen operaties in dagbehandeling ook in de toekomst in Lelystad worden uitgevoerd. Dat is volgens de minister samen ongeveer driekwart van de ziekenhuiszorg die tot voor kort in Lelystad werd gegeven.

Ook houdt het ziekenhuis tussen 08.00 en 22.00 uur een post voor eenvoudige spoedzorg, zoals hechtingen en eenvoudige breuken. Dat zou samen tussen de 60 en 80 procent van alle in Lelystad geleverde spoedzorg zijn. Er komt in de nieuwe situatie geen volwaardige SEH en afdeling acute verloskunde in Lelystad. In Dronten blijft de bestaande polikliniek bestaan. De locaties Lelystad en Dronten worden voortgezet door het St Jansdal in Harderwijk.

De Antonius Zorggroep, met een ziekenhuis in Sneek, wil op zijn eigen poli in Emmeloord patiënten van de poli van MC IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord overnemen. Ook is het de bedoeling dat er een spoedpost in Emmeloord komt en dat de poli verloskunde/gynaecologie/kindergeneeskunde wordt uitgebreid. Als er behoefte aan is, wil Antonius Zorggroep ook op Urk zo'n poli aanbieden.

In zijn brief aan de Kamer benadrukt Bruins overigens dat de onderhandelingen tussen de curatoren en de beide overnamekandidaten nog niet rond zijn.