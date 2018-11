Slob: Cheider-school moet meer doen aan sociale veiligheid

Minister Slob maakt zich zorgen over de sociale veiligheid op de Cheider-school in Amsterdam. Het bestuur van de orthodox-joodse school moet daar meer werk van maken, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek van de minister onderzoek gedaan naar de school en Slob vindt de risico's die uit het rapport naar voren komen ernstig.

Aanleiding voor het onderzoek waren zorgelijke signalen over de situatie op het Cheider, die voor een deel te maken hadden met een zedenzaak uit 2012. Een oud-docent van de school is in mei dit jaar veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vanwege seksueel misbruik van een leerling van 13.

Afbreuk aan vertrouwen

Volgens de Inspectie heeft het bestuur bij de misbruikzaak niet adequaat gehandeld en heeft het onnodig lang gewacht met het doen van aangifte. Dat het bestuur zijn eigen handelwijze blijft verdedigen, doet afbreuk aan het vertrouwen in het bestuur op het gebied van sociale veiligheid, vindt de Inspectie. Slob sluit zich daarbij aan.

In het rapport staat ook dat de school wel een veiligheidsbeleid heeft, maar dat dat beter moet worden "ingebed en geborgd". Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste leerlingen positief zijn over hun veiligheid, maar niet over hun welbevinden op school. De Inspectie wijst er overigens ook op dat er sinds de gebeurtenissen in 2012 geen grote incidenten meer zijn geweest.

De Inspectie vindt 'vervolgtoezicht' noodzakelijk. In een nieuw onderzoek wordt volgend jaar bekeken of de school dingen heeft verbeterd. Slob benadrukt dat het Cheider de conclusies van de Inspectie serieus moet nemen. "Zeker in een kleine en betrekkelijk gesloten gemeenschap is het van het grootste belang dat iedereen in de school zich veilig weet."