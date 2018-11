Tornado richt schade aan in Zuid-Italië

De laatste weken heeft Italië vaker te kampen gehad met extreem weer. Langs de zuidelijke kusten razen bijvoorbeeld af en toe waterhozen voorbij.

Waterhozen ontstaan door warme lucht vlak boven water en koude lucht daar weer boven. De warme lucht stijgt snel en neemt water mee omhoog. Als er voldoende kracht is, dan gaat de lucht draaien. Zo ontstaat een trechtervormige slurf. Boven land verliezen waterhozen meestal hun kracht.

Dat het juist de laatste weken een paar keer raak is geweest in Italië, heeft volgens NOS-weerman Marco Verhoef te maken met de warme zomer. "Het water in Zuid-Italië is nog altijd 20 graden. Dat warme water zorgt voor veel vocht in de lucht, waardoor er zware buien en ook waterhozen ontstaan."