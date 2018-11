Bruins: ik breek geen belofte over IJsselmeerziekenhuizen

Minister Bruins vindt niet dat hij een belofte heeft gebroken nu de spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad niet langer open kunnen zijn. De zorg wordt zoveel mogelijk overgenomen door andere partijen en de onderhandelingen voor de overname van de ziekenhuizen zijn nog niet afgerond. Dat zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.

Gisteren schreef Bruins de Kamer dat "krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er nu al te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten, bijvoorbeeld kinderartsen, zijn in de regio". Posten in Harderwijk en Sneek nemen de taken nu over.

Volgens Bruins komen er naar alle waarschijnlijkheid wel twee spoedposten in Lelystad en Emmeloord die overdag en 's avonds geopend zijn voor niet al te complexe spoedeisende zorg.

'Tekentafelrealiteit'

Oppositiepartijen in de Kamer begrijpen weinig van de uitspraken van Bruins. PVV-Kamerlid Agema vindt dat er nu "halfbakken" spoedafdelingen overblijven. "Een spoedpost voor hechtingen, dat kan toch niet, Dit is tekentafelrealiteit."

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: "Drie kwartier in de auto onderweg naar een ziekenhuis als je aan het bevallen bent, dat noem ik geen goede zorg."

De SP vindt dat Bruins een belofte gebroken heeft, omdat hij eerder zei dat alle inzet erop gericht was de acute zorg en verloskunde open te houden. Bruins vindt van niet en zegt verder hoop te hebben op een goede uitkomst van de onderhandelingen met andere partijen over de ziekenhuizen, zodat de zorg in Flevoland op een goed niveau kan komen.

"Ik had vandaag graag willen zeggen: de curator is eruit met St. Jansdal of Antonius. Maar zover is het niet en ik kan partijen niet dwingen of forceren. Ik heb bij de curator benadrukt dat we een vogel in de hand, en niet in de lucht willen. Robuuste zorg voor de toekomst, daar gaat het om".

Slotervaart

Inmiddels heeft het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam bekendgemaakt de meeste zorg van het failliete Slotervaart over te nemen.

Ook andere instellingen uit de omgeving nemen zorg over, waaronder het Amsterdam UMC, het Amstelland Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum.