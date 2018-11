Morgen 'grootste antiterrorisme-oefening ooit' van politie

Op meerdere plaatsen in het land houdt de politie morgen antiterrorisme-oefeningen. Over het aantal trainingen is niets bekendgemaakt, alleen dat het de "grootste oefening ooit" wordt in Nederland.

De oefening richt zich op "een aanslag en de gevolgen daarvan". Daarbij is aandacht voor eerste hulp aan de slachtoffers, maar ook voor het opsporen van de daders. Het precieze scenario is niet bekendgemaakt.

Oefening zien en horen

Aan de oefening doen zeven politie-eenheden mee, samen met de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie.

"Het is essentieel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld", zegt Nicole Bogers, die zich bij de politie onder meer bezighoudt met contra-terrorisme, extremisme en radicalisering. "Samen trainen en oefenen op scenario's met extreem geweld is daarom van levensbelang."

Er zal vooral op afgelegen plaatsen worden geoefend, al sluit de politie niet uit dat mensen iets horen of zien van de trainingen.