Britse man krijgt levenslang voor spionage in VAE

De 31-jarige Brit Matthew Hedges is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Abu Dhabi heeft hij zich schuldig gemaakt aan spionage voor het Verenigd Koninkrijk.

Hedges ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij onderzoek deed voor zijn studie naar het buitenlandbeleid van de VAE.

Valse bekentenis

Volgens een verklaring van de familie van Hedges is het vonnis gebaseerd op een valse bekentenis. Hedges werd in mei opgepakt op de luchthaven van Dubai. In de zes weken daarna is hij volgens de verklaring verhoord zonder advocaat of consulaire hulp.

In die periode zou Hedges een in het Arabisch opgesteld document hebben ondertekend, dat later een bekentenis bleek te zijn, aldus de verklaring. Hedges spreekt geen Arabisch.

In The National, een krant in de VAE, zegt de procureur-generaal dat Hedges "de beschuldigingen tegen hem heeft bekend". Die bekentenis zou overeenkomen met bewijsmateriaal dat gevonden zou zijn op de computer van Hedges.

De vrouw van Matthew Hedges, Daniela Tejada, twittert over haar echtgenoot.