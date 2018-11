COC herkent cijfers niet en ziet nog steeds veel geweld tegen lhbt'ers

In de dagelijkse praktijk is het niet te merken dat er minder geweld is tegen lhbt'ers, zegt voorzitter Tanja Ineke. De belangenvereniging krijgt ook niet niet minder meldingen over geweld binnen, vertelt Ineke. "Ik stond gisteren nog in Den Haag met een heleboel mensen en als ik dan hoor wat die allemaal hebben meegemaakt. Dat varieert van uitgescholden worden tot een transgender persoon die bij een taxi stond te wachten, uit het niets door vier mensen in elkaar werd geslagen en daar met een bloedend gezicht achterbleef. En zo kan ik daar nog verhalen aan toevoegen, waaruit blijkt dat ik dat beeld niet zo herken."

Ineke wijst ook op op politiecijfers waaruit blijkt dat de politie drie meldingen van lhbt-geweld en discriminatie per dag registreert. Volgens een nieuw rapport van Transgender Netwerk Nederland krijgen transgenders zeven keer vaker met geweld te maken dan gemiddeld.

De belangengroep wil dat het kabinet met een actieplan komt. "We vragen daar samen met een aantal Kamerleden al ruim een half jaar naar. Dat actieplan ligt er nog steeds niet. Daarom hebben we gisteren gedemonstreerd en een petitie aangeboden."