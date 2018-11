Polen draait omstreden pensionering rechters terug

De omstreden gedwongen pensionering van Poolse rechters wordt per direct teruggedraaid. Alle rechters van het Hooggerechtshof mogen, als ze willen, weer aan het werk. Met deze wetswijziging komt regeringspartij PiS tegemoet aan een uitspraak van het Europees Hof.

Het Europees Hof buigt zich momenteel over meerdere omstreden hervormingen van de Poolse justitie. Het oordeelde een maand geleden dat de pensioneringen in ieder geval lopende de rechtszaak onrechtmatig waren en moesten worden teruggedraaid.

Afgelopen zomer verlaagde Polen de pensioengerechtigde leeftijd voor hoge rechters van 70 naar 65 jaar. Door het besluit werden 27 van de 72 Poolse rechters gedwongen om vervroegd met pensioen te gaan, onder wie de voorzitter van het Hooggerechtshof, de 65-jarige Malgorzata Gersdorf. Bij de rechters en in de bevolking leidde de beslissing tot grote protesten.

Communistische regime

Volgens de Poolse regering is de hervorming nodig, omdat er nog veel aanhangers van het oude communistische regime onder de oudere rechters waren. Critici zagen het vooral als een methode om niet-regeringsgezinde rechters te kunnen ontslaan. Onder die critici ook de Europese commissie, die Polen hiervoor bij het Hof heeft aangeklaagd.

De tegemoetkoming betekent overigens niet dat het conflict tussen Polen en de EU nu is opgelost. De zaak aan het Europees Hof staat los van de eind 2017 gestarte artikel 7-procedure tegen het land. Daarin spelen ook nog andere zorgen over de democratie en de ontmanteling van de rechtsstaat in Polen een rol. Die strafprocedure kan er uiteindelijk toe leiden dat het stemrecht van Polen in de verschillende Europese Raden wordt afgenomen.