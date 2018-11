Van Engelshoven wil islamitische Universiteit aanpakken

Minister Van Engelshoven pakt de Islamitische Universiteit aan. Volgens haar is daar zoveel mis, dat ze de universiteit mogelijk de status van erkende instelling voor hoger onderwijs wil afpakken.

De universiteit in Rotterdam is vanwege misstanden al vaker in het nieuws geweest en is eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. De Inspectie van het Onderwijs en de Accreditatieorganisatie hebben nu een nieuw rapport uitgebracht over deze 'Europe Islamic University of Applied Sciences' (EIUAS, eerder bekend als IUE).

Aan de onderwijsinstelling kunnen studenten een bachelor Islamitische Theologie halen en een master Islamitische Geestelijke Verzorging.

Geen inzicht in financiën

De Inspectie komt onder meer tot de conclusie dat de bestuurlijke en financiële continuïteit niet zijn gewaarborgd. Volgens de Inspectie is onduidelijk wie er precies in het stichtingsbestuur zitten; ook zouden de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen niet helder zijn. De Inspectie zegt verder dat de universiteit voor meerdere jaren geen inzicht kan geven in haar financiële positie en dat de begroting niet realistisch is.

Van Engelshoven geeft de instelling nu een, wettelijke verplichte, waarschuwing voor drie maanden. Als na die periode de continuïteit niet is gewaarborgd, ontneemt ze de universiteit het recht om studenten een graad te verlenen. In dat geval is de Islamitische Universiteit niet langer een erkende instelling voor hoger onderwijs.