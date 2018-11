Eis: 20 jaar cel voor doodslag op Milica van Doorn

Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar gevangenisstraf tegen Hüseyin A. voor verkrachting en doodslag op de 19-jarige Milica van Doorn uit Zaandam.

Zij werd in juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in Zaandam. De vrouw was verkracht en vermoord. Op haar lichaam werden dna-sporen aangetroffen, maar een dader werd nooit gevonden.

Door nieuwe wetgeving en technieken werd vastgesteld dat de dader van Turkse afkomst moest zijn. Daarom benaderde de politie in december 2017 133 mannen voor het afstaan van dna. Zij woonden in 1992 allemaal in de wijk in Zaandam waar Milica werd gevonden.

125 mannen stonden dna af. Twee anderen wilden niet meewerken en nog twee mannen konden door de politie niet worden bereikt.

Een maand later kon de politie de 47-jarige Hüseyin A. uit Zaandam aanhouden. Hij was een van de mannen die niet wilden meewerken. A. kon alsnog worden gevonden omdat zijn broer wel vrijwillig dna had afgestaan.