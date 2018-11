Levenslang voor hoofdverdachte aanslag op fietstoeristen Tadzjikistan

De hoofdverdachte van de aanslag op een aantal fietstoeristen in Tadzjikistan in juli van dit jaar, waarbij vier doden vielen onder wie een Nederlander, is veroordeeld tot levenslang. Dat melden bronnen in Tadzjikistan aan de NOS. Het gaat om Hussein Abdusamadov, de enige van de vijf uitvoerders die nog in leven is.

Twee andere mensen zijn tot celstraffen van 16 jaar veroordeeld, twaalf mannen hebben straffen van anderhalf tot twee jaar gekregen. Zij zouden geweten hebben van het plan voor de aanslag, maar daar verder niets tegen hebben gedaan. Een vrouw die ook terechtstond is veroordeeld, maar krijgt geen celstraf.

Het proces tegen de mannen was achter gesloten deuren in de gevangenis. Internationale waarnemers en familieleden van slachtoffers of daders mochten niet bij de behandeling van de zaak zijn. Ook de pers mocht niet bij het proces aanwezig zijn.