Geen Rus maar Zuid-Koreaan nieuwe topman Interpol

De Zuid-Koreaan Kim Jong Yang is de nieuwe president van de internationale politie-organisatie Interpol. Hij versloeg op een congres in Dubai de Rus Aleksandr Prokoptsjoek, die zwaar werd bekritiseerd door de VS, het Verenigd Koninkrijk en andere westerse landen.

Het Westen was zwaar tegen een presidentschap van Prokoptsjoek, uit vrees voor invloed van de Russische regering op Interpol. Gevreesd werd onder meer dat de Russen het zogenoemde Red Notice System van Interpol, waarin wereldwijde uitleveringsverzoeken staan, zouden gebruiken om achter politieke tegenstanders aan te gaan.

Dat gebeurde al eens met de Amerikaanse zakenman en Rusland-criticus Bill Browder, die door Rusland op een Interpol-lijst was gezet en in Spanje werd opgepakt.

Omkoping

Kim Jong Yang is de opvolger van de Chinees Meng Hongwei, die in 2016 de president van Interpol werd. Hij verdween eind september spoorloos na een bezoek aan China. Naar later bleek zit hij vast in China op verdenking van omkoping.

Het presidentschap bij Interpol is hoofdzakelijk ceremonieel. De dagelijkse leiding van Interpol is in handen van de secretaris-generaal, de Duitser J├╝rgen Stock.