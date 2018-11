Deense ex-crimineel doodgeschoten na presentatie memoires

In Denemarken is een voormalige bendeleider om het leven gebracht, op de dag dat een boek over zijn leven werd gepresenteerd. Maandag werd de 31-jarige Nedim Yasar door een onbekende man onder vuur genomen. Hij overleed gisteren aan zijn verwondingen, toen het boek in de winkels verscheen.

Yasar, die op zijn vierde vanuit Turkije naar Denemarken kwam, was leider van de drugsbende Los Guerreros uit Kopenhagen. Het boek, Roots, ging over zijn vertrek uit het criminele milieu. Hij maakte in 2012 een einde aan zijn criminele praktijken toen hij vader werd.

Na zijn vertrek uit de criminele wereld werd hij onder meer mentor voor jongeren en had hij een eigen radioprogramma op een Deens station. Daarin besprak hij regelmatig zijn vroegere leven.

Nieuw leven

De Deense minister van Justitie heeft zijn medeleven betuigd. "Hoe tragisch en ongelofelijk zinloos", schreef hij op Twitter. "Ik heb hem een keer ontmoet, een man die met heel zijn hart een nieuw leven wilde bouwen en het verschil wilde maken voor anderen."

Het is niet voor het eerst dat de ex-crimineel slachtoffer is van een aanval. Vorig jaar werd er ook al een poging gedaan hem om het leven te brengen, maar die mislukte.

De Deense politie zegt dat er het afgelopen jaar sprake was van een recordhoeveelheid bende-gerelateerd geweld.