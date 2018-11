Verkiezingsdag in 37 gemeenten, waaronder Groningen

Haarlemmermeer

De kleine gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, nabij Schiphol, gaat samen met het veel grotere Haarlemmermeer. Daarmee komt een einde aan een zelfstandige status die het sinds 1857 bezat. Het inwonertal van Haarlemmermeer komt op 154.000.

Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is al eeuwen bekend als een van de Zuid-Hollandse eilanden, maar het is vanaf 1 januari ook een gemeente, gevormd door Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Er wonen 85.000 mensen. Ook het onbewoonde eiland Tiengemeten maakt deel uit van de gemeente.

Molenlanden

Eveneens in Zuid-Holland fuseren Giessenlanden en Molenwaard tot Molenlanden. Beide waren al het resultaat van fusies: Giessenlanden is in 1986 ontstaan, Molenwaard bestond pas sinds 2013. De beroemde molens van Kinderdijk behoren ook tot de gemeente, die 43.500 inwoners krijgt.

Noordwijk

Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren, maar de naam blijft Noordwijk. Daarvoor is gekozen omdat Noordwijk een sterk toeristisch merk is en om de associatie met het Europese ruimtevaartcentrum ESTEC te behouden. Noordwijkerhout noemt zich het Hart van de Bollenstreek, omdat het het grootste oppervlakte aan bollenvelden heeft. Het nieuwe Noordwijk krijgt ruim 42.000 inwoners.

Vijfheerenlanden

Enigszins opmerkelijk is de fusie van Leerdam, Zederik en Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden (55.000 inwoners). Opmerkelijk omdat Leerdam en Zederik nu Zuid-Hollandse gemeenten zijn en na 1 januari aan de provincie Utrecht worden toegevoegd. De nieuwe gemeente ontleent de naam aan het gebied dat van oudsher Vijfheerenlanden heet.

West Betuwe

In Gelderland fuseren Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de gemeente West Betuwe. Met 26.900 inwoners is het de kleinste herindelingsgemeente van dit jaar. De drie gemeenten waren zelf al het product van herindelingen in de jaren zeventig en tachtig.

Altena

In Noord-Brabant fuseren Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de gemeente Altena (54.000 inwoners). Altena, genoemd naar het Land van Altena, wordt met een oppervlakte van 226 vierkante kilometer de grootste gemeente van Noord-Brabant.