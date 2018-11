'Scootmobielen moeten veiliger en stabieler worden'

Scootmobielen zijn niet veilig genoeg en moeten zo snel mogelijk gaan voldoen aan strengere veiligheidseisen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport dat vandaag verschijnt.

De SWOV deed de afgelopen jaren onderzoek naar 35 ernstige ongelukken met de elektrische voertuigen. Daaruit blijkt onder meer dat gebruikers in gevaarlijke situaties de gashendel in knijpen, terwijl die juist losgelaten moet worden om te stoppen. Een van de maatregelen die de stichting dan ook aandraagt, is een aparte rem op de scootmobielen.

Ook is het voertuig volgens het onderzoek niet stabiel genoeg. Bij een oneffenheid in de weg of een ander obstakel, raakt de scootmobiel in bepaalde gevallen uit balans, waardoor de gebruiker ten val komt. Dat geldt ook als de bestuurder moet uitwijken om bijvoorbeeld een botsing te voorkomen.

Naast verbeterde stabiliteit vindt de SWOV ook dat smalle fietspaden verbreed moeten worden en dat stoepranden langs fietspaden verwijderd moeten worden. Ook zouden verkeerslichten beter afgestemd kunnen worden op de snelheid van de voertuigen, vindt de stichting.

In gesprek met fabrikanten

In een reactie op het rapport zegt minister Van Nieuwenhuizen van Verkeer dat ze vindt dat "alle gebruikers van scootmobielen erop moeten kunnen vertrouwen dat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen".

Ze laat ook weten dat ze momenteel onderzoekt welke eisen worden gesteld aan bijzondere voertuigen.

Daarnaast gaat de minister in gesprek met de fabrikanten van de scootmobielen. "Zodat ze direct al aan de slag gaan met de aanbevelingen van de SWOV over de constructie van de scootmobielen", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ook zal ik met gemeenten de uitkomsten van dit rapport bespreken."