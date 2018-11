Paul Rosenmöller lijsttrekker GroenLinks bij Eerste Kamerverkiezingen

Oud-partijleider Paul Rosenmöller van GroenLinks wordt de lijsttrekker voor zijn partij bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar.

"Als je eenmaal besmet bent geraakt met het politieke virus, raak je het nooit meer helemaal kwijt", zegt hij in een interview met de Volkskrant.

GroenLinks is bereid om samen te werken met het kabinet als de regeringspartijen hun meerderheid in het kabinet verliezen. "Als het kabinet GroenLinks nodig heeft voor een voorstel, gaan we onderhandelen om te kijken of we Nederland vooruit kunnen brengen", zegt hij in de krant.

Rosenmöller volgt Tineke Strik op, die na twaalf jaar stopt als fractievoorzitter.

Televisieprogramma's

Rosenmöller zat van 1989 tot 2003 in de Tweede Kamer, sinds 1994 als fractievoorzitter. Na zijn vertrek uit de Kamer maakte en presenteerde hij televisieprogramma's voor de IKON. Sinds 2013 is hij voorzitter van de VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs.