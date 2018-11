SCP: pesten en geweld tegen homo's en lesbiennes neemt af

Homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT) maken steeds minder geweld mee en worden steeds minder gepest, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in zijn LHBT-monitor 2018. Wel is de algehele 'leefsituatie' van de groep volgens het SCP nog steeds slechter dan die van hetero's.

Het SCP bedoelt dan met name respectloos gedrag, bijvoorbeeld op straat of online, en gevoelens van onveiligheid bijvoorbeeld tijdens het uitgaan. Op veel van die fronten ervaren met name lesbiennes, homo's en biseksuelen verbetering, maar rapporteren hetero's minder incidenten.

Transgenders hebben het relatief het zwaarst, meldt het SCP. Hun "ervaren leefsituatie steekt op alle terreinen negatief af" in vergelijking met iedereen die niet-transgender is, door het SCP ook wel 'cisgender' genoemd.

Geweld

Enthousiast is het SCP over de daling van het ervaren geweld onder lesbiennes en homo's. Na statistische correctie in het onderzoek maken deze twee groepen naar eigen zeggen evenveel geweld mee als hetero's.

Grote kanttekening is wel dat het SCP niet weet hoe dat komt. De acceptatie van homo's en lesbiennes kan zijn verbeterd, maar het zou volgens het SCP ook kunnen dat deze groepen hun gedrag hebben aangepast en bijvoorbeeld niet meer hand in hand over straat gaan om zo conflicten te vermijden. Ook is in het rapport niets te vinden over de aanleiding van het geweld.

LHBTI-belangengroep COC Nederland herkent zich niet in de daling van het geweld tegen lesbiennes en homo's. Het COC ziet juist dat er veel geweld is tegen deze groepen en dat het geweld tegen transgenders toeneemt.