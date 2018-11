Milieuchef VN stapt op na kritiek vanwege hoge reiskosten

De chef van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) is opgestapt nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege zijn hoge reiskosten. De Noor Erik Solheim staat sinds 2016 aan het roer van het Milieuprogramma en gaf volgens intern onderzoek sinds zijn aantreden 525.000 euro uit aan dure reizen. Van de 668 dagen die zijn onderzocht, was hij er 529 op reis.

Wat er precies in het interne rapport staat, is niet bekendgemaakt. De Britse krant The Guardian, die er in september over berichtte, meldde dat Solheim in het onderzoek is aangemerkt als "een reputatierisico" voor de organisatie.

De Noorse oud-milieuminister was verder in opspraak geraakt omdat de schijn was ontstaan dat hij zijn vrouw aan een topfunctie bij een Noors bedrijf had geholpen met zijn positie bij UNEP. Solheim houdt vol dat zijn vrouw de functie heeft gekregen op basis van haar kennis en ervaring.

Lidstaten wilden miljoenen inhouden

Verschillende Europese VN-lidstaten zouden zeer ontevreden zijn geweest over Solheims uitgavenpatroon. Ze zouden gedreigd hebben miljoenen in te houden als hij in functie bleef.

De ophef over zijn uitgavenpatroon leidde vorige week tot een spoedberaad van drie dagen met de top van het Milieuprogramma. Gisteren zei Solheim dat dat overleg een nieuwe werkwijze had opgeleverd, maar vandaag kondigde hij zijn vertrek aan. Secretaris-generaal Guterres van de VN heeft zijn ontslag inmiddels aanvaard.