Dode en gewonde bij steekincident Veghel

Bij een steekincident in Veghel is een dode gevallen. Een andere man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden als verdachte. De twee zouden ruzie hebben gehad in een woning in de Dahliastraat. De straat is afgezet voor politie-onderzoek.

Het overleden slachtoffer kon door ambulancemedewerkers ter plekke niet meer worden gered. De verwondingen van de verdachte lijken volgens de politie mee te vallen.

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld en wie de twee mannen zijn, is nog onbekend. De politie spreekt met ooggetuigen om daarachter te komen en roept mensen op zich te melden als ze meer weten.