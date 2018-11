Cel en extra lange proeftijd voor gokverslaafde 'Tinderafperser'

Een man die zich op Tinder voordeed als vrouw en ten minste zeven tinderaars die op hem reageerden heeft afgeperst, is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich een jaar laten behandelen in een psychiatrische kliniek en krijgt hij een extra lange proeftijd: vijf jaar.

De veroordeelde is volgens Omroep Gelderland een 23-jarige gokverslaafde uit Ulft, die als vrouw op de datingapp naar eigen zeggen tientallen mannen verleidde tot het sturen van seksueel getinte filmpjes.

Daarna dreigde hij de beelden te publiceren als de slachtoffers hem niet betaalden. Zo heeft een van de gedupeerden hem op één dag 1000 euro betaald. Het geld gebruikte de man voor zijn gokverslaving.

Zelfmoord

De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers, een student uit Beilen, zo wanhopig werd dat hij de afperser niet kon betalen dat hij zelfmoord pleegde. Nadat de politie een onderzoek was gestart, meldden zich nog zes andere slachtoffers.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Onder meer omdat de afperser meteen nadat hij was ontmaskerd heeft meegewerkt aan het onderzoek en aan zijn behandeling, vindt de rechtbank een lagere straf gepast.