Eva Biesheuvel (80), echtgenote van schrijver Maarten Biesheuvel, overleden

Eva Biesheuvel is vannacht overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was sinds 1979 getrouwd met schrijver Maarten Biesheuvel, die ze in 1958 had leren kennen, en gold als diens steun en toeverlaat. De Leidse schrijver kampt al jaren met depressies en psychoses als gevolg van een bipolaire stoornis. Eva Biesheuvel was 80 jaar.

Sinds hun studietijd woonde het stel in Leiden, waarvan meer dan dertig jaar in hun bekende Sunny Home, een opvallend houten huis in de Kernstraat, niet ver van de Leidse binnenstad.

Vorige maand zaten Maarten en Eva nog samen aan tafel in het tv-programma De Wereld Draait Door, waar ze vertelden over Biesheuvels nieuwe verhalenbundel Verhalen uit het gekkenhuis. In die bundel zijn oudere verhalen opgenomen, maar ook recente briefjes die Maarten aan zijn vrouw stuurde vanuit de psychiatrische inrichting. Daar werd hij in de jaren dat ze samen waren vaak opgenomen.

'Kundige kapitein'

Eva Biesheuvel zag het gezamenlijke optreden op televisie als "een soort nieuw begin". "Misschien is het wel de laatste keer hoor", zei ze over hun aanwezigheid in de televisiestudio, waarop presentator Matthijs van Nieuwkerk haar vroeg te beloven van niet.

In De Wereld Draait Door zei Eva dat ze een moeilijk jaar achter de rug hadden. "Ik denk dat het nog best wel leuk kan worden hoor, misschien", zei ze over de toekomst. Eva Biesheuvel leed aan de ziekte van Bechterew, waardoor ze nog maar moeilijk kon lopen. Ook had ze dit jaar veel last gehad van haar longen en haar mond. Maarten was in oktober net uit de psychiatrische instelling ontslagen.

Op slag verliefd

Eva Biesheuvel werd vaak geëerd in het werk van haar man. Zo vergeleek hij haar met een engel en een 'kundige kapitein' die hem drijvend houdt.

In de briefjes aan Eva schreef Maarten dat hij haar had gemist in 'het gekkenhuis' en hoe het met hem ging. En hoe hij op slag verliefd was toen hij haar op 4 augustus 1958 om 14.20 uur voor het eerst zag, en dat hij dat nog steeds was.