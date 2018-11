Ruim veertig doden bij zelfmoordaanslag in Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 43 mensen om het leven gekomen. Van de ruim tachtig gewonden verkeren er nog eens twintig in kritieke toestand, zegt een woordvoerder van de overheid. De bomging af bij een evenementenhal op de weg naar het vliegveld van de stad.

Op het moment van de aanslag was er een religieuze ceremonie bezig ter gelegenheid van de soennitische viering van de verjaardag van de profeet Mohammed. Op het evenement waren geestelijken aanwezig van over de hele wereld, meldt persbureau AP.

De politie zegt tegen AP dat de zelfmoordterrorist zo naar binnen kon lopen. Volgens de woordvoerder had de organisatie van de religieuze bijeenkomst niet gevraagd om politiebeveiliging. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeÃĢist.

Terreur

Terroristische aanslagen zijn in Afghanistan aan de orde van de dag. Traditioneel komt het geweld van de Taliban, maar de laatste jaren roert ook IS zich in het land. De Taliban en IS zijn beiden orthodox-soennitisch. De twee groepen botsen ook regelmatig met elkaar.