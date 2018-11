Resten gevonden van laatste stad in Hispania die Romeinen weerstond

Zo viel Lancia alsnog in handen van de drie Romeinse legers die de plaats omsingelden, zegt Jesús Celis, die de opgravingen leidt. Hij leidde zeventien operaties in het gebied, dat ligt op vijftien kilometer van de noordelijke Spaanse stad León. Ze vonden inmiddels zeker 50.000 resten terug, vooral eindeloos veel resten keramiek. "De stad moet echt belangrijk zijn geweest. De Romeinen breidden de stad uit tot ongeveer een vierkante kilometer."

Celis is ongelukkig met de vergelijking tussen het dorp van Asterix en Obelix en de geschiedenis van Lancia. "Het maakt een karikatuur van de geschiedenis. Ik hoor dat onderwijzers op scholen de strip voortdurend opvoeren als ze over Lancia vertellen. Maar deels hebben ze wel gelijk.

De Romeinen trokken gestaag op door Hispania. Om de controle over te nemen moesten ze tal van veldslagen leveren. Lancia was werkelijk de laatste regio voor zover we weten die zich met hand en tand verzette tegen de Romeinen."

Bewaking

Na de overgave besloten de overwinnaars om het stadje niet te verwoesten, maar als symbool van hun zege intact te laten. Heel het leven werd georganiseerd om ten dienste te staan van Rome. Een goudmijn werd de ader van de stad. Toch is ondanks aardig wat historische bronnen nog veel geschiedenis letterlijk onzichtbaar, vertelt Celis. "We hebben pas drie procent van het totale gebied in kaart gebracht."

De opgravingen zijn pal naast een recent aangelegde autosnelweg die drie viaducten kreeg om zo de historische resten te beschermen. Voorlopig bewaakt de politie het terrein om schatgravers te stoppen. Vanaf volgend jaar kunnen bezoekers bij de historische plek terecht, zo beloofde het regiobestuur deze week.