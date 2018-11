'Agenten zaak Mitch Henriquez worden nog steeds bedreigd'

De agenten die zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez worden nog steeds bedreigd, meldt Omroep West. Dat zei hun advocaat vandaag tijdens de eerste zitting in hoger beroep in deze zaak. De advocaat wil vanwege de bedreigingen dat de agenten anoniem blijven. Maar nabestaanden van Henriquez willen juist dat hun identiteit bekend wordt gemaakt.

Tijdens de rechtszaak worden de agenten DH01 en DH02 genoemd. Ze zitten achter een scherm en hun stem is vervormd.

Doodstraf

"Wij gaan achter hun familie aan. Dood hun kinderen. Gewoon neerknallen die kutagenten. Doodstraf", zijn teksten die de agenten te horen kregen. Eén agent heeft met zijn gezin ondergedoken gezeten.

De rechter bepaalde vorig jaar dat de namen van de agenten niet bekend mogen worden. In hoger beroep zei het Openbaar Ministerie hetzelfde. Hun namen zijn met een reden afgeschermd. Of het hof hierin meegaat moet nog blijken.

De familieleden van Henriquez willen dat de namen bekend worden voor de rouwverwerking. Ze hebben het gevoel in een "spookproces" te zitten. "Iedere Nederlander heeft het recht om daders aansprakelijk te stellen, dus ook mijn cliënten. Maar de nabestaanden hebben geen idee met wie ze te maken hebben", zei advocaat Richard Korver van de agenten eerder.

Night At The Park

Henriquez overleed eind juni 2015 nadat hij was aangehouden op muziekfestival Night At The Park in Den Haag. Er kwamen vijf agenten aan te pas om de 42-jarige Arubaan onder bedwang te krijgen.

Twee van de agenten die betrokken waren bij zijn aanhouding, werden strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank achtte de twee schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Begin dit jaar gingen ze in hoger beroep. Ze willen vrijspraak.