Scholieren voelen kabinet aan de tand tijdens eerste Kindervragenuur

Premier Rutte gaat de minimale leeftijd van het stemrecht bespreken in de ministerraad. Minister Slob gaat binnenkort naar een basisschool in Lisse om te praten over gymles. En minister Wiebes stelde junior-'Kamerleden' gerust over hun gasfornuis: dat hoeven ze nog niet weg doen.

"Je hebt nog 32 jaar totdat de gaskraan dicht gaat, en dan ben jij midden 40 en ik ergens ver in de 80", zei de minister in het allereerste Kindervragenuur tegen Elin de Vries van de Alfonsusschool in Enschede.

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis is er in de Tweede Kamer een Kindervragenuur geweest. In de plenaire zaal namen 150 leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen in het land plaats op de blauwe stoelen.

Zij wilden antwoord krijgen op vragen over onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. Kamervoorzitter Arib had vijf vragen uitgekozen en als volwaardige Kamerleden betraden een aantal leerlingen het spreekgestoelte.

Lastige vragen

Premier Rutte legde uit dat het kabinet niet wil dat kinderen onder de 18 jaar mogen stemmen, omdat ze nog niet volwassen zijn. "Het is een hele goede vraag die je stelt", zei Rutte tegen vragensteller Ruby Moll. "Dat zeggen we wel vaker als het een lastige vraag is." Hij adviseerde de jonge toehoorders om actief te worden bij een politieke jongerenorganisatie of een actiegroep.

"Is er toch nog een kans dat het ooit wel gaat gebeuren?", vroeg Luna bij de interruptiemicrofoon, waarna de premier haar beloofde om het in de komende ministerraad te bespreken. Daarna zal hij haar bellen om de uitkomst te laten weten.