Celstraf geëist tegen 'roofbutler' Huis ter Duin

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist tegen Marcel J., die jarenlang de persoonlijk assistent was van de eigenaresse van het Noordwijkse hotel Huis ter Duin. Hij heeft volgens het OM jarenlang diamanten en sieraden gestolen van vaste gasten en zijn bazin.

'Roofbutler' J. beschikte volgens het OM over een vertrouwenwekkend voorkomen en een vlotte babbel. Daarmee wist hij vaste gasten van het vijfsterrenhotel over te halen om hun juwelen in de hotelkluis op te bergen of om ze te laten taxeren. Vervolgens liet hij diamanten in die sieraden vervangen door goedkopere stenen en verkocht hij ze zelf door.

Collier

J. liep in maart 2016 tegen de lamp toen een compagnon diamanten aanbood bij een juwelier in Amsterdam. De juwelier herkende ze en nam contact op met de oorspronkelijke eigenaar. Die verkeerde in de veronderstelling dat het collier met de diamanten erin veilig in een kluis lag.

Toen dit bedrog uitkwam, besefte de eigenaresse van Huis ter Duin dat ook zij op aandringen van J. sieraden in de hotelkluis had gelegd. Ook hier bleken diamanten te zijn vervangen door goedkopere varianten.

Misbruik

De officier van justitie zei in de rechtszaal dat de 44-jarige J. langdurig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen in hem. Als het aan het OM ligt, krijgt hij 2,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook zou hij zijn slachtoffers een schadevergoeding van ruim 300.000 euro moeten betalen.

J. heeft in de meeste zaken bekend. Hij vond dat hij te weinig geld verdiende als rechterhand van de eigenaresse. De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.