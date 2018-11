Aantal doden door landmijnen vorig jaar toegenomen

Het aantal mensen dat door landmijnen om het leven komt, is vorig jaar fors gestegen, blijkt uit de Landmijn Monitor van de Internationale Campagne voor het Verbod op Landmijnen (ICBL).

In 2017 werden 7239 mensen slachtoffer van een landmijn, van wie er 2793 door de explosie om het leven kwamen. In 2016 waren dat er 700 minder. Vooral burgers zijn slachtoffer van landmijnen.

Nieuwe leden

164 landen hebben het verdrag van Ottawa ondertekend waarin ze hebben afgesproken geen landmijnen te gebruiken of te produceren. Het verdrag werd in 1998 van kracht.

Maar er worden nog steeds landmijnen gelegd, ook in landen die hun handtekening onder het verdrag hebben gezet, zoals Afghanistan, Colombia, India, Nigeria, Pakistan, Thailand en Jemen. Groepen als IS en de Taliban waren daarvoor verantwoordelijk.

In Myanmar, dat niet is aangesloten bij het verdrag, werden vorig jaar door het regeringsleger nieuwe landmijnen gelegd. De ICBL schat dat zo'n zestig staten en regio's mijnen in hun bodem hebben. Vorig jaar werden 168.000 landmijnen vernietigd.