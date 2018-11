Voetbalmakelaar sluit deal met justitie België in omkoopschandaal

Voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die wordt gezien als de spil in het Belgische voetbalfraudeschandaal, gaat samenwerken met justitie in ruil voor strafvermindering. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de VRT. De Serviër is vandaag voor de raadkamer verschenen. Die heeft beslist om hem onder strenge voorwaarden vrij te laten, zegt zijn advocaat. Veljkovic zat sinds oktober in voorarrest.

De voetbalmakelaar wordt verdacht van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en omkoping. Hij zou samen met twee bestuursleden van voetbalclub KV Mechelen de uitslag van duels hebben beïnvloed. Ook zou hij malafide financiële transacties hebben gesloten met andere grote clubs als Racing Genk, Lokeren, Club Brugge en Standard Luik, samen met een andere machtige spelersmakelaar, Mogi Bayat.

Propere Handen

In het onderzoek, Propere Handen genaamd, zijn eerder ook de scheidsrechters Delferière en Vertenten, die beiden ook internationaal op het hoogste niveau fluiten, aangehouden voor verhoor. In totaal zijn 23 mensen opgepakt in verband met de omvangrijke voetbalfraude. Daarbij was niet alleen sprake van matchfixing maar ook van fraude bij de transfer van spelers.

Met zijn afspraak met justitie wordt Veljkovic de eerste spijtoptant van België, schrijft de VRT. De wet die afspraken met justitie in ruil voor strafvermindering toestaat, is pas dit jaar aangenomen.