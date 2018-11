Waarom artsen het meest succesvolle exportproduct van Cuba zijn

De artsen zijn gewild: in bijna zeventig landen zijn ze actief, met name in Afrika en Latijns-Amerika. Zo speelden de artsen een belangrijke rol in de bestrijding van de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Ook na orkaan Katrina in de VS werd medische hulp aangeboden, maar dat wezen de Amerikanen af.

"Het past in de revolutionaire gedachte van het communisme: de artsen zijn er om alle volkeren der aarde te helpen", legt Latijns-Amerikakenner Edwin Koopman in NOS Met het Oog op Morgen uit.

Maar de belangrijkste reden is het geld dat de artsen in het laatje brengen. Het levert Cuba jaarlijks bijna 10 miljard euro op. "Dat is meer dan de inkomsten uit toerisme of geld dat door familie uit het buitenland wordt overgemaakt", volgens Koopman.