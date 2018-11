Arrestatie voor vergismoord in 2014 op ggz-directeur

De politie heeft een man aangehouden voor de moord op Rob Zweekhorst, de ggz-directeur die in 2014 het slachtoffer werd van een persoonsverwisseling. De verdachte is een 51-jarige man uit Schiedam.

Zweekhorst werd op 1 januari 2014 van dichtbij doodgeschoten bij zijn huis in Berkel en Rodenrijs. De politie kwam na onderzoek tot de conclusie dat de dader hem had aangezien voor een vijand in de drugswereld.

De 51-jarige verdachte werd vanochtend aangehouden in zijn woonplaats, maar de zaak is daarmee niet rond. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en er geldt nog altijd een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip.

De politie en het OM willen niet bevestigen dat de arrestant René F. is, een 51-jarige veroordeelde drugscrimineel uit Schiedam. Medeverdachten in een eerdere zaak noemden zijn naam als brein achter de vergismoord op Zweekhorst, maar tot een aanhouding kwam het nooit.