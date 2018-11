Tourincarbedrijf Bovo Tours dreigt failliet te gaan

Touringcarbedrijf Bovo Tours heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daarmee lijkt een faillissement voor het bedrijf uit Roelofarendsveen aanstaande.

De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld, die gaat kijken of een doorstart mogelijk is. Bij het bedrijf werken volgens de vakbond FNV 60 mensen in vaste dienst.

Over eventuele gevolgen voor geboekte reizen is nog niets bekend.

Bovo Tours kent een lange geschiedenis. Het begon na de Tweede Wereldoorlog met het vervoer van arbeiders naar hun werkplek. Later richtte het zich op bedrijfs- en schooluitjes. Tegenwoordig bezit het bedrijf meer dan 70 touringcars. Daarmee is het volgens Koninklijk Nederlands Vervoer een middelgrote speler op de touringcarmarkt.