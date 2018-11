Facebook verwijdert nepbericht van politie om 'haatdragend taalgebruik'

Om de belangstelling van jongeren te wekken, heeft de politie Zaanstreek gisteren een nieuwsbericht in straattaal op Facebook geplaatst. Het stukje werd een paar uur later door Facebook verwijderd omdat het in strijd was met de richtlijnen van het sociale medium. Later bleek nog dat het hele bericht was verzonnen.

De politie wilde met het bericht meer jonge volgers trekken. Het beschreven incident is niet gebeurd, erkent een woordvoerder. "Het was een nepbericht, een grapje."

Het stuk ging over een melding van een jongen die zich raar gedroeg in het huis van zijn ouders. Hij was stoned en dronken. Zijn vriend wist hem niet onder controle te houden, schrijft de politie. Hij zou in de buurt hebben geroepen dat hij iedereen wilde slaan. De politie, die volgens het bericht op het incident af was gekomen, ging uiteindelijk terug naar het bureau om donuts te eten.

Jonko's en bieries

"In de osso van zijn ouders was deze alles behalve lit. De boy bleek ter plaatse helemaal skaffa en panja te zijn na gebruik van jonko's en bieries", schreef de politie in straattaal. "Nadat hij een affoe van zijn tabacca op de grond had gegooid, ging hij challa. De buurt was heet. Hij schreeuwde dat hij iedereen pakkie zou geven. De halve hood ging brokko om deze sannie", stond ook in het verwijderde bericht, meldt NH Nieuws.

"De politie ging hierop met hun waggie terug naar hun poppo matties om donuts te klappen."

10.000 reacties

Volgens de politie had het bericht binnen twee uur meer dan 10.000 reacties, ruim 5000 likes en werd het 1700 keer gedeeld. Daarna haalde Facebook het offline. "Je bericht is in strijd met onze richtlijnen voor de community met betrekking tot haatdragend taalgebruik", stond in de melding die Facebook gaf. Wat er precies haatdragend wordt gevonden, staat er niet bij.

De politie zegt teleurgesteld te zijn dat het bericht is verwijderd. "Hij is loesoe", schrijft de politie in een reactie op Facebook. Oftewel: het bericht is weg. Wie het wil lezen, kan terecht op de Instagrampagina van de jeugdagenten Zaanstreek. Daar staat het nog wel.