Weggestemd door je collega's: bedrijf experimenteert met ontslag

Een it-bedrijf in Maassluis gooit het over een andere boeg bij reorganisaties. Normaal gesproken bepaalt de baas wie er blijft en wie er vertrekt. In Maassluis doen ze dat anders. Medewerkers van Keytoe mochten onlangs in een stemronde op post-its hun voorkeur uitspreken.

Bij het bedrijf heeft het personeel de vrijheid om zelf de werktijden in te delen en bepalen collega's deels elkaars salaris. Toen afgelopen zomer een paar grote klanten afhaakten, moest er iets gebeuren om een faillissement te voorkomen. Op een dinsdagochtend in augustus kwam het personeel bij elkaar om te gaan stemmen.

"Collega's bepalen hier alles zelf", zegt Lennard Toma, organisatiepsycholoog en sinds vier jaar bij het bedrijf. "Er zijn geen managementlagen, dus de collega's gingen bij elkaar zitten en dat was een heel bijzonder proces."