Meer groenaanleg in steden vanwege klimaatverandering

Om overlast van extreme buien op te vangen komt in stedelijke gebieden in plaats van bestrating meer groen. En op het platteland en in steden worden meer waterbergingen ontwikkeld waaruit kan worden geput in lange periodes van droogte.

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben hierover afspraken gemaakt. De afspraken, die al waren aangekondigd in het regeerakkoord, zijn bedoeld om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de slag

Minister Van Nieuwenhuizen spreekt van een "echt aan-de-slagakkoord". Volgens haar heeft ook het afgelopen jaar van weer-extremen opnieuw laten zien dat er nu echt extra stappen moeten worden gezet om de leefomgeving anders in te richten.

Het Rijk wil de komende jaren 300 miljoen euro vrijmaken om de afspraken uit te voeren en gemeenten, provincies en waterschappen beloven samen nog eens zo'n bedrag.