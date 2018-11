Minister laat buitenlandvergoeding topambtenaar onderzoeken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat onderzoeken of de buitenlandvergoeding van een topambtenaar van het ministerie terecht was. Aanleiding is een bericht op NOS.nl.

De NOS meldde vrijdag dat de topambtenaar een vergoeding van tienduizenden euro's heeft gekregen voor een verblijf in het buitenland, terwijl hij feitelijk in Nederland woonde.

Het gaat om Henk Brons, die tussen van 2015 tot 1 juli van dit jaar de Nederlandse vertegenwoordiger op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten was. Hij was eerder de hoogste man van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Achttien dagen

De laatste negen maanden als vertegenwoordiger was hij achttien dagen op zijn post op Curaçao, omdat hij inmiddels een tweede functie had gekregen als waarnemend directeur Koninkrijksrelaties op het ministerie in Den Haag. In die periode kreeg hij toch een netto buitenlandvergoeding vergoeding van 41.745 euro.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij naar aanleiding van de berichtgeving "de feiten in deze casus" nog eens tegen het licht zal houden. Ook kondigt ze aan dat ze in de toekomst "maatwerkafspraken" wil kunnen maken met mensen die in aanmerking komen voor een buitenlandvergoeding.