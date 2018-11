Airbnb stopt met verhuur van woningen in Joodse nederzettingen

Airbnb stopt met het aanbieden van woningen en kamers in Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Wanneer de ongeveer 200 overnachtingsplekken uit het bestand worden geschrapt is niet duidelijk. Israël heeft woedend op het besluit gereageerd.

In een verklaring zegt Airbnb met het besluit te hebben geworsteld. Ook is overlegd met deskundigen over de vraag of ze zaken moesten doen in de Joodse nederzettingen, die door een groot deel van de Internationale gemeenschap worden gezien als illegaal.

De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn al jaren omstreden. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties oordeelde in 2016 dat de nederzettingen geen juridische geldigheid hebben, en een schending zijn van het internationale recht.

Airbnb zegt in de verklaring dat de woningen op de Westelijke Jordaanoever in eerste instantie zijn aangeboden om "mensen op zoveel mogelijk plaatsen over de hele wereld samen te brengen". "Maar sindsdien hebben we met veel deskundigen gesproken", aldus de verklaring. "We weten dat mensen het niet met ons besluit eens zullen zijn en waarderen hun perspectief."

Kritisch rapport

"Airbnb wordt al langer onder druk gezet door de Palestijnen en door pro-Palestijnse organisaties om geen woningen meer aan te bieden in de Joodse nederzettingen", zegt correspondent Arlene Gelderblom. "Bovendien verschijnt er vandaag een kritisch rapport van Human Rights Watch over bedrijven als Airbnb en Booking.com die daar woningen aanbieden."

"Soms is het voor de Airbnb-gebruiker niet helemaal duidelijk in welk gebied de aangeboden woning ligt", zegt Gelderbom. "Zoek je bijvoorbeeld op Jeruzalem, dan krijg je ook opties op de Westelijke Jordaanoever. Regelmatig staat er dan bij dat de woning in Israël ligt, daar is de afgelopen tijd ook heel veel kritiek op gekomen."

Rechtszaak

De Israëlische regering heeft fel op het besluit gereageerd, zegt Gelderblom. "De minister van Strategische Zaken heeft de aanbieders in de nederzettingen opgeroepen om een rechtszaak te beginnen tegen Airbnb omdat het een overtreding zou zijn van Israëls anti-boycotwetten. De minister van Toerisme noemt het besluit discriminerend en heeft gezegd dat de activiteiten van het bedrijf zullen worden ingeperkt."

Welke gevolgen het besluit echt krijgt, is nog niet duidelijk. "De vraag is of dit dreigementen van de ministers zijn of dat er echt maatregelen volgen voor Airbnb in Israël. De Airbnb-industrie is hier gigantisch, maar er zijn geen algemene regels. Soms laten verhuurders van appartementencomplexen in contracten opnemen dat korte termijnverhuur van panden verboden is."

"Het is maar afwachten of en hoe Airbnb in heel Israël wordt aangepakt en of aanbieders in de nederzettingen echt naar de rechter stappen", zegt Gelderblom. "Human Rights Watch heeft andere woningverhuurbedrijven ook opgeroepen om geen panden meer aan te bieden in de nederzettingen."