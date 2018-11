Instagram gaat (betaalde) neplikes en -volgers aanpakken

Het moet straks een stuk moeilijker zijn om het aantal likes, volgers of reacties op je Instagram-account kunstmatig te verhogen, bijvoorbeeld door deze te kopen bij bepaalde diensten. Het platform is van plan deze praktijken aan te pakken.

"Dit soort dingen zijn slecht voor onze gemeenschap", schrijft het bedrijf in een blogpost "en het schendt onze gebruikersvoorwaarden". De maatregel werkt volgens techsite Recode niet met terugwerkende kracht en geldt dus alleen voor toekomstige gevallen.

Mensen die gebruik hebben gemaakt van dergelijke diensten worden gevraagd om hun wachtwoord te wijzigen. Dit omdat deze diensten toegang hebben gekregen tot de Instagram-accounts en dat is een veiligheidsrisico, schrijft het bedrijf.

Of dit ook alleen geldt voor toekomstige gevallen is onduidelijk. De NOS heeft bij Instagram om bevestiging gevraagd van het bericht van Recode en om verduidelijking over het ontvangen van notificaties. Het platform heeft nog niet gereageerd.

Statussymbool

Instagram is in toenemende mate een belangrijk platform. De hoeveelheid likes, volgers en reacties die je ontvangt op je account zijn daarin een statussymbool. Het hebben van veel volgers kan een teken zijn dat je populair bent en zorgen voor meer aandacht. Dat kan een motivatie zijn om je likes, volgers of reacties kunstmatig te vergroten. Zeker als je (deels) leeft van wat je plaatst op Instagram.

Welke diensten Instagram gaat aanpakken, is onbekend. Het netwerk is van plan gebruik te maken van kunstmatige intelligentie om het 'nep-gedrag' te herkennen. Ook zegt het platform in de komende tijd meer maatregelen te nemen.

Volgens het platform is er ook een groep gebruikers die waarschijnlijk onbedoeld derde partijen toegang heeft gegeven tot hun account. Zij krijgen ook het verzoek om hun wachtwoord te wijzigen.

NOS Stories deed vorig jaar onderzoek naar het kopen van neplikes en -volgers op Instagram: