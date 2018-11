Zeven aanhoudingen bij grote actie tegen hennepteelt in Limburg

De politie in Limburg heeft zeven mensen aangehouden bij een grote actie tegen hennepteelt. Negentien woningen en zeven loodsen zijn doorzocht. Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in materialen die nodig zijn voor de hennepteelt, zoals hennepstekken.

De actie loopt de hele dag nog, meldt 1Limburg. Er worden ook doorzoekingen gedaan in Gelderland, Brabant en Belgiƫ, maar het zwaartepunt ligt in de Westelijke Mijnstreek in Limburg.

Er zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie, de politie, de belastingdienst, het Ministerie van Defensie en het Team ondermijning Limburg bij betrokken, in totaal zo'n 200 mensen.

Veiliger

Doel van de gezamenlijke aanpak is de strafrechtelijke vervolging van criminelen, het afpakken van illegaal verkregen vermogen, het sluiten van panden waar hennep is geteeld en het opzeggen van huurcontracten. "Zo maken we wijken en buurten weer veiliger", meldt de politie.

Volgens de politie brengt illegale drugshandel anderen in gevaar door "gewelddadige uitwassen, brandgevaarlijke hennepkwekerijen en het dumpen van hennepafval in natuurgebieden".