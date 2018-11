Agent neergestoken bij politiebureau in Brussel

In Brussel is een politieagent gewond geraakt toen hij werd aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij het hoofdbureau van de politie in de binnenstad. De dader is vervolgens neergeschoten.

Het incident speelde zich af rond 05.30 uur. Over de achtergrond is nog niets duidelijk. Onderzocht wordt of er een link is met radicalisme, zegt minister Geens van Justitie. Voorlopig lijkt dat verband er volgens hem niet te zijn.

De aangevallen agent en de dader zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar.

Later vanochtend geeft het Belgische Openbaar Ministerie een persconferentie over de zaak.