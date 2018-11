Wekdienst 20/11: ISS is jarig en hoe (on-)gezond eet Nederland?

En dan nog even dit:

Het leek er even op dat Oranje een teleurstellende avond zou beleven in Gelsenkirchen tegen Duitsland. Maar op het moment dat assistent-bondscoach Dwight Lodeweges besloot in allerijl een alternatieve opstelling op een briefje te krabbelen, veranderde alles.

Via rechtsback Kenny Tete, die het dichtst bij Ronald Koeman langs de kant stond, kwam het briefje via via bij Virgil van Dijk terecht. Hij maakte in blessuretijd de 2-2, waardoor Nederland zich plaatste voor het eindtoernooi van de Nations League.

Zie hier hoe het briefje via Koeman en Tete bij de rest van het Nederlands elftal terechtkomt: